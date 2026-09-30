Паника после ЧП: израильтяне боятся Flydubai как огня

Израильский новостной портал Ynet сообщил, что израильтяне с рейса FlyDubai, на котором в среду произошло ЧП, отказываются подниматься на борт эвакуационного рейса той же авиакомпании из Саудовской Аравии. По данным портала, они боятся снова лететь на самолете этой авиакомпании.

Портал также отмечает, что Саудовская Аравия не дала разрешение на посадку самолета ВВС Израиля для эвакуации своих граждан. Вместо этого пассажиров эвакуируют другим самолетом авиакомпании FlyDubai. Конкретные сроки эвакуации не называются.

Ранее Ynet сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдали приказ направить военные спасательные самолеты в Саудовскую Аравию. Однако Эр-Рияд не разрешил посадку израильского борта.

В среду самолет FlyDubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации. Через какое-то время он экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета.

Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго ножом и пытался разбить самолет. Согласно последним сообщениям, пострадавший капитан — гражданин ОАЭ, нападавший второй пилот — гражданин Омана. Официальной реакции FlyDubai или властей ОАЭ на отказ пассажиров от эвакуации на момент публикации не поступало.

Дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом нет. Из-за этого вывоз израильских граждан с саудовской территории превратился в сложную задачу. Королевство отказало в посадке борту ВВС Израиля. Для эвакуации задействован самолет FlyDubai. Инцидент способен отразиться на авиасообщении между Израилем и ОАЭ. Расследование пока не завершено.

Израиль требует остановить рейсы: пилот из Омана стал искрой.

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