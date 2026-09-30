Патриарх Кирилл поздравил глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления главам Донецкой и Луганской народных республик, а также губернаторам Запорожской и Херсонской областей по случаю Дня воссоединения исторических регионов с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Поздравления получили глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В своих письмах патриарх подчеркнул, что в условиях ожесточённого противостояния с врагом особую важность приобретает консолидация власти, вооружённых сил и широкой общественности на основе идеалов любви к Родине и взаимовыручки.

Предстоятель РПЦ выразил главам регионов признательность за поддержку деятельности Русской православной церкви и помощь в восстановлении храмов. Он также выразил надежду на продолжение соработничества Церкви с историческими регионами России для утверждения нравственных идеалов добра в обществе.

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