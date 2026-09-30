Пентагон дал Boeing $20 млрд на создание стелс-истребителей

Министерство обороны США объявило о подписании контракта с корпорацией Boeing. Сумма сделки составляет 20 миллиардов долларов. Предметом соглашения стало производство палубных стелс-истребителей шестого поколения, получивших обозначение F/A-XX. Эти машины начнут поступать на вооружение американских авианосцев в 2030-х годах.

В Пентагоне подчеркивают стратегическое значение новой разработки. Истребитель F/A-XX призван обеспечить проецирование военной силы с палуб авианесущих кораблей на десятилетия вперед. Новая техника заменит устаревающий парк морской авиации, включающий самолеты F/A-18E/F Super Hornet и электронные разведчики EA-18G Growler. Эксплуатация новинок будет вестись параллельно с истребителями пятого поколения F-35C.

Особое внимание уделяется интеграции искусственного интеллекта и беспилотных систем. F/A-XX сможет действовать в едином боевом порядке с полуавтономными дронами класса CCA (Collaborative Combat Aircraft). Такая связка позволит расширить оперативные возможности авиационных группировок.

Исполняющий обязанности министра ВМС Хунг Као назвал проект прорывом в завоевании превосходства в воздухе. По его словам, машина предоставит пилотам беспрецедентные возможности для ведения боя и безопасного возвращения на базу. Заместитель министра обороны по закупкам Майкл Даффи добавил, что истребитель станет ключевым инструментом поддержания мира через силу и доминирования в спорном воздушном пространстве.

Точное количество заказанных бортов и их детальные технические характеристики остаются государственной тайной. Пентагон не раскрывает и конкретных сроков начала массовой эксплуатации. Однако профильное издание Air and Space Forces Magazine приводит оценочные данные. Согласно им, дальность полета F/A-XX без дозаправки превысит показатели текущих моделей на 25%. Для сравнения, боевой радиус F/A-18 Super Hornet составляет около 2350 км, а у F-35C — чуть более 2200 км.

Эксперты отмечают, что выбор Boeing в качестве подрядчика может сыграть на руку программе. Компания уже активно разрабатывает перспективный истребитель F-47 для ВВС США в рамках проекта NGAD. Использование общих технологических решений способно ускорить создание морской версии и быстрее запустить ее в серийное производство.

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