Переговоры США и Ирана при посредничестве Катара зашли в тупик

Попытки катарских посредников добиться дипломатического прогресса между США и Ираном на этой неделе не принесли результата. Стороны не готовы идти на взаимные уступки, из-за чего переговоры оказались в тупике, сообщает Axios со ссылкой на источники.

28 сентября представители Катара обсуждали с участниками консультаций компромиссный вариант, предусматривавший снятие блокады с Ирана и уступки Тегерана в ядерной сфере. Во встрече также участвовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, однако существенного прогресса достичь не удалось.

По данным источников портала, катарские чиновники намерены продолжить дипломатические усилия, несмотря на отсутствие результатов. Они при этом разочарованы действиями обеих сторон и опасаются, что дальнейшее отсутствие прогресса может привести к возобновлению военных действий.

Источники Axios отмечают, что Иран выдвигает требования, которые Вашингтон не готов принять, тогда как США считают свое положение достаточно сильным для отказа от компромиссов. На этом фоне американские СМИ допускают, что Дональд Трамп может принять решение о возобновлении операции после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

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