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Политика 978

Пересмотр Брексита: британский премьер намекнул на возврат в Евросоюз и разделил парламент

Глава правительства Великобритании признал вред от выхода из состава ЕС

Глава правительства Великобритании признал вред от выхода из состава ЕС
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Премьер-министр Великобритании выступил с резонансным политическим заявлением, подчеркнув, что выход страны из Европейского союза принес национальным интересам больше вреда, чем ощутимой пользы. Глава кабинета фактически допустил возможность начала консультаций о возвращении королевства в европейские структуры.

В своем программном выступлении премьер отметил, что возникшие барьеры в торговле и разрыв трансграничных связей нанесли тяжелый удар по британской экономике и сфере услуг. Лидер правительства призвал прагматично оценить долгосрочные последствия изоляции от общего европейского рынка.

Заявление премьера вызвало бурную реакцию в парламенте и раскол среди ключевых политических партий Соединенного Королевства. Сторонники сближения с Брюсселем поддержали инициативу, тогда как консерваторы назвали слова премьера предательством итогов референдума.

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