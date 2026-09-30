Песков исключил обмен политзаключенных на смягчение санкций

В России на сегодняшний день нет политзаключенных, поэтому Москва не рассматривает возможность обсуждения их обмена на смягчение международных ограничений. Об этом заявил журналистам в ходе пресс-колла пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«В такой постановке эта тема не обсуждалась и не могла обсуждаться, потому что мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных и считаем, что подобная постановка вопроса абсолютно неуместна», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул сохранение регулярных контактов спецслужб разных стран. Эти контакты касаются вопросов обмена заключенными.

Ранее издание The Atlantic опубликовало информацию о позиции Дональда Трампа. Издание сообщило о поддержке идеи смягчения санкций против России. Такое смягчение предлагалось в обмен на освобождение российских политзаключенных.

Обмен заключенными между Россией и другими государствами происходит регулярно. Переговоры по таким вопросам ведут профильные ведомства и спецслужбы. Российские власти отрицают существование в стране лиц с политическими мотивами уголовного преследования. Санкционный режим против РФ действует с 2014 года. Западные страны многократно расширяли эти ограничения.

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