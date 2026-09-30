План самоконтроля: Белый дом подписал пакт с лидерами индустрии нейросетей

Президент США провел в Вашингтоне встречу с руководителями ведущих технологических корпораций, по итогам которой было подписано соглашение о добровольном надзоре за развитием искусственного интеллекта. Документ предусматривает введение регулярных внутренних и независимых аудитов безопасности новых генеративных систем.

В церемонии согласования хартии приняли участие главы компаний «Опен-Эй-Ай», «Гугл», «Мета» и «Нвидиа». Американская администрация охарактеризовала соглашение как морально обязывающее, подчеркнув приоритет саморегулирования над жесткими законодательными барьерами.

Программа направлена на предотвращение кибератак, несанкционированного доступа к чувствительным базам данных и рисков потери контроля над автономными агентами. Эксперты отмечают, что пакт призван успокоить инвесторов на фоне стремительного развертывания дата-центров.

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