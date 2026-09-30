Подсчитано, сколько млн долларов Украина теряет в час из-за воздушных тревог

Каждый час воздушной тревоги обходится украинской экономике примерно в 45 миллионов долларов — такие потери возникают из‑за вынужденной остановки предприятий, пишет газета Guardian со ссылкой на министра экономики Украины Александра Кравченко.

По словам министра, когда объявляется воздушная тревога, сотрудники покидают рабочие места, и производство встаёт на время угрозы. В результате даже полностью работоспособные заводы и фабрики не приносят дохода, пока длится тревога.

В некоторых регионах сигналы воздушной тревоги могут действовать до 10 часов в сутки. Кравченко связывает это с тем, что украинская армия не готова к противодействию новым типам российских беспилотников. По оценкам министра, только за текущий год ущерб украинской промышленности от таких простоев составил около 10 миллиардов долларов.

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