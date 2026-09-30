Полемика с правительством нужна, но популизм разрушителен: Путин обратился к новому созыву Госдумы

Владимир Путин выступил на первом заседании Госдумы девятого созыва. Президент призвал депутатов вдумчиво работать над каждой законодательной инициативой, не терять связь с избирателями и учитывать настроения народа. Полемика с исполнительной властью, по его словам, востребована, однако надо полностью исключить любой популизм. Особенно в таком важном вопросе, как бюджет, которым парламент займется в ближайшие дни.

В 10 утра народные избранники мало чем отличались от школьников, вернувшихся после летних каникул. Одни обнимались, другие знакомились, третьи толпились в проходах, обмениваясь впечатлениями. «Энергичнее рассаживаемся, энергичнее», - призывал коллег временно (до официального избрания спикера) возглавивший президиум единоросс Юрий Петров. Рядом в полной боевой готовности стояла Раиса Кармазина - женщина, которая зычным голосом, сообщает представителям «Единой России», как им надо голосовать, да и вообще вносит неоценимый вклад в поддержание внутренней дисциплины и порядка.

По традиции открывать первое заседание Думы должны старейшие депутаты - кстати, они с прошлого созыва не изменились. Это два единоросса Владимир Ресин (90 лет) и Валентина Терешкова (89 лет), а также лидер КПРФ Геннадий Зюганов (82 года). Им по очереди включили микрофон, чтобы трижды услышать: «Открываем». Помимо старейшин, народные избранники поприветствовали старожилов, т.е. депутатов, заседающих на Охотном ряду без перерыва с 1993 года - Николая Харитонова (КПРФ), Анатолия Грешневикова ("Справедливая Россия") и … опять-таки, Геннадия Зюганова. А также экс-спикеров Бориса Грызлова и Сергея Нарышкина. Доля, по словам Вячеслава Володина, им выпала нелегкая. Ведь в прошлых парламентах в отличие от нынешнего было «много разного» нехорошего - «демагогия, драки в зале и безответственность». «Но большое видится на расстоянии. Мы всегда должны помнить людей, которые закладывали основы российского парламентаризма», - отметил он.

Выборы нового спикера обошлись без сюрпризов. Понимая, что его шансы равны нулю, альтернативный кандидат от КПРФ - Дмитрий Новиков - использовал свое выступление перед парламентариями, чтобы заявить о «грязных технологиях» и масштабных фальсификациях на прошедших выборах и потребовать отмены ДЭГ. В качестве аргумента он привел результаты коммунистов на обычных участках и по результатам он-лайн голосования в тех де самых округах, которые различаются в разы. «Проверить подлинность данных в этой «чёрной дыре» невозможно», - подчеркнул г-н Новиков, призвав отказаться не только от ДЭГ, но и от трехдневного голосования, которое менее прозрачное и более дорогостоящее, чем трехдневное.

Зал выслушал его отповедь в гробовом молчании. В итоге за Новикова-спикера проголосовали 36 депутатов (очевидно, все члены фракции КПРФ, кроме одного). А Вячеслав Володин получил 406 голосов. Новый/старый спикер пообещал сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить «максимальную самореализацию депутатского корпуса». «Какие мы - такая и Дума», - резюмировал он. Володин отдельно поблагодарил своего спарринг-партнера в борьбе за пост председателя, назвав Новикова «порядочным, грамотным и ответственным человеком».

Определившись со спикером, Дума до прихода президента занималась организационными вопросами. Были избраны его заместители, председатели думских комиссий и главы комитетов, которых в новом созыве будет на два больше, чем в прежнем - добавились комитеты по цифровому развитию и ИИ, а также по уголовному и административному праву. Согласно договорённостям между фракциями (так называемому «пакетному соглашению») 20 комитетов из 34 достались «Единой России», 5 - КПРФ, по 3 - ЛДПР, «Справедливой России» и «Новым людям». Ключевые позиции преимущественно заняли единороссы: комитет по бюджету снова возглавил Андрей Макаров, по гражданскому строительству - Павел Крашенниников, по обороне - Владимир Касатонов, по международной политике - Петр Толстой, сменивший лдпровца Леонида Слуцкого. Справедливоросу Анатолию Аксакову удалось оставить за собой комитет по финансовым рынкам. А коммунистка Нина Останина продолжит борьбу за права отцов, поддержку материнства и детства. Вячеслав Володин призвал новичков брать пример с опытных парламентариев - в частности, с Андрея Макарова, готового работать с 8 утра до глубокой ночи, когда речь идёт о деньгах страны, и с Ирины Яровой, которая в свое время «с Камчатки почти пешком пришла» и сделала головокружительную карьеру, став вице-спикером. Кто выдержит такой ритм - тоже получит возможность вырасти, пообещал Володин.

В числе ближайших задач Думы все выступавшие называли работу над бюджетом (кстати, в этот комитет записалось больше всего депутатов), а также «непростое решение по повышению тарифов ЖКХ». Народные избранники заверили, что без боя на милость монополиям не сдадутся - рост стоимости услуг должен быть четко обоснованным и посильным для граждан. Володин отметил, что платежки приходят не только Зюганову, который недавно получил счет на 30 тыс руб. Поэтому все сидящие в зале понимают, как непросто живётся людям, «не имеющим депутатских зарплат», и тем более тем, кто получает только пенсию. Впрочем, особо рассчитывать на народных избранников россиянам не приходится: практика показывает, что депутаты обычно сильно негодуют по поводу тарифов, но в итоге голосуют «за» предложения правительства.

Перед приходом Владимира Путина спикер объявил 15-минутный перерыв, но он затянулся - депутаты успели не только дойти до своих кабинетов и других важных мест, но и пообедать. Это было правильное решение, поскольку президент, давно не выступавший перед депутатским корпусом,