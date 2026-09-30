30 сентября – День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Эти регионы, так же, как Одесская и Николаевская области, в 18-19-х веках не являлись частью Малороссии (украинских губерний Российской империи) и оказались в составе Украинской ССР лишь с подачи большевиков, а после обретения Украиной «незалежности» вместе с ней стали погружаться на дно, считает доктор исторических наук Даниил Шульга.

Рассуждая о том, почему жители четырёх новых регионов сделали выбор в пользу России, ведущий научный сотрудник Центра экономической и социальной истории Президентской академии Даниил Шульга провёл исторические параллели.

- Государства в истории возникают и исчезают. Про некоторые из них помнят миллиарды людей, называя колыбелью цивилизации и примером на многие века. Как здесь, цитируя известный мем, не «подумать о Римской империи»? О других идёт слава в связи с какими-то яркими событиями (Спарта с её 300 воинами, или Валахия Владислава «Дракулы» Цепеша). Наконец, есть политические образования, интересные в определённом регионе для его истории (хеттское царство в Малой Азии, греческие полисы Крыма и т.п.). Но подавляющее большинство провозглашённых когда-то государств исчезли, и знают о них лишь историки, и то не в полной мере.

Независимая Украина появилась в 1991 году. Разумеется, мы можем услышать «с той стороны» о её многовековой государственности. Но таковая была либо «урывками» (вроде скоротечных режимов времён Гражданской войны), либо очень своеобразной, в формате «разросшегося ЧВК», коей была Запорожская сечь.

Киевская Русь, сложившаяся вдоль «пути из варяг в греки», к современной Украине имеет лишь косвенное отношение. Это – раннее феодальное государство, из которого все мы вышли. А после угасания торговой артерии Киев своё значение потерял. В ходе междоусобиц и разорений 1169-го, 1203-го, а затем и 1240-го годов, бывшая столица утратила прежний статус окончательно. Началась череда смен владетелей – Орда, Великое Княжество Литовское, Речь Посполитая, зависимые от соседей гетманские режимы и, наконец, Россия.

- То есть, Украина – очень молодая страна?

- Конечно! Плохо ли это? Немало экспертов видят в «отсутствии корней» серьёзный недостаток. Я не из их числа. На свете есть процветающий Сингапур, который еще 100 лет назад никому как отдельное государство даже не представлялся. Существует Гайана, где две трети населения – потомки привезённых сюда индийцев (40%) и африканцев (30%). Имеет место Восточный Тимор, занимающий всего половину острова с границей «по линейке» (сказывается логика распада колониальных держав). Наконец, в мировые лидеры рвётся Индия, которой после 1947 года пришлось «придумать себя заново», ибо исторически север и юг полуострова Индостан были политически и культурно сильно разделены. Данный список можно продолжить.

Но если многие появившиеся в 20-м веке государства достигли успеха или, хотя бы, стабильности, то Украина руками своих элит оказалась в иной ситуации. Имея колоссальный задел во всех сферах производства, страна за 35 лет скатилось до положения «несостоявшегося государства». Причины? Засилье олигархата в политике и ставка на национализм с поиском весьма сомнительных героев (Петрюра, Бандера и т.п.).

Похожие проблемы были и у нас. Однако действия Кремля за последние 25 лет позволили отодвинуть магнатов от непосредственного влияния на политику (хотя полностью сделать это при капитализме невозможно, даже, например, в Китае). Неонацистские организации (которые всегда цветут в годы обнищания и смуты) перестали привлекать молодёжь, их зачинщики окончательно маргинализировались. Власти в Киеве нормализации и упорядочения общественой жизни не провели.

Те, кто в 1991 году радовались там «незалежности», не учитывали, что быть богатым регионом в составе СССР совсем не то, что стать отдельным государством. Иные «ставки и вызовы». Объективно, Украина с таковыми не справилась. Отсюда и несколько «майданов», разгул радикалов, масса курируемых олигархами партий («на все случаи жизни»). Подобная ситуация привела к недовольству жителей ряда регионов, которые теперь находятся в составе России. Речь тут идёт о простой исторической закономерности. Похожие переходы случались в истории и ранее.