Посла Дании вызвали в МИД России

Москва заявила Дании решительный протест из-за провокационных действий вертолета военно-воздушных сил королевства в отношении корвета «Сообразительный» Балтийского флота. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В среду, 30 сентября, посол Дании в Москве Рольф Холмбое был приглашеен в российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в заявлении МИД, датской стороне заявлен решительный протест в связи с непрофессиональными и провокационными действиями вертолета ВВС Дании типа Fennec в отношении корвета «Сообразительный» Балтийского флота.

Ранее, 15 сентября, Копенгаген обвинил Россию в стрельбе по военному вертолету в международных водах. ВВС королевства утверждали, что российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону воздушного судна «во время планового полета для фотосъемки». Министр обороны Дании Йеппе Бруус Кристенсен назвал произошедшее ненормальным, а премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила, что Москва наращивает гибридную войну против Европы.

Ранее в Германии начали расследование после обнаружения очередного дрона.

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