Посла США в ЮАР третий раз вызвали в МИД страны

Посла США в Южно-Африканской Республике Лео Брента Бозелла вызвали в местный МИД для беседы на фоне его публичной критики властей страны. Это стало третьим подобным вызовом дипломата с момента его прибытия в ЮАР в феврале, сообщает News 24.

По данным издания, в последние недели Бозелл неоднократно высказывался о действиях южноафриканского правительства. Ранее, 26 августа, дипломат встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой и передал ему письмо от Дональда Трампа с условиями для улучшения отношений между странами.

В документе, как сообщала Daily Maverick, Вашингтон потребовал от Претории придерживаться политики неприсоединения, дистанцироваться от противников США, пересмотреть ряд положений о собственности американских инвесторов, отменить закон об экспроприации земли без компенсации и усилить защиту фермеров.

После ответа Рамапосы через посла ЮАР в США Вашингтон объявил о новых визовых ограничениях. Впоследствии Бозелл в интервью местным СМИ вновь критиковал власти страны, в том числе за медленное принятие решений, которые, по его словам, могли бы улучшить отношения с США.

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