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Политика 3716

Предупреждение Лондону: посольство РФ заявило об угрозах Калининграду

Дипломаты предостерегли Британию и НАТО от эскалации на Балтике

Дипломаты предостерегли Британию и НАТО от эскалации на Балтике
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Посольство России в Лондоне выступило с официальным предостережением в адрес Великобритании и Североатлантического альянса касательно военной активности вокруг Калининградской области. Дипломатическое представительство призвало западные державы воздержаться от любых провокационных шагов в регионе.

В заявлении дипломатов подчеркивается, что попытки военного давления или наращивания наступательных группировок возле российских рубежей несут прямую угрозу безопасности в Балтийском море. Москва возложила ответственность за возможные последствия на руководство блока.

Заявление прозвучало на фоне расширения масштаба совместных маневров флота союзников в акватории Северной Европы. Российские военные ведомства продолжают нести круглосуточное боевое дежурство по периметру западных границ.

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Автор:
НАТО Россия Великобритания Калининградская область Москва

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