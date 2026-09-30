Премьер Болгарии Радев рассказал, какой будет зима на Украине

Премьер-министр Болгарии Румен Радев, выступивший на оборонном саммите в Брюсселе, предупредил, что предстоящая зима станет для Украины крайне сложным испытанием. По его словам, украинские силы не справятся с массированными ударами российских баллистических ракет и беспилотников.

«Использование стрелкового оружия или переносных зенитных комплексов для перехвата дронов уже не дает результата. Это серьезнейший вызов: если текущая ситуация не изменится, негативные последствия затронут все сферы жизни — от тыловых промышленных узлов до самого фронта», — отметил глава правительства.

Радев подчеркнул, что российские массированные атаки приведут к сбою в логистике, из-за чего войска на передовой не получат необходимого обеспечения.

Кроме того, премьер выразил обеспокоенность тем, что война ежедневно разрушает европейские социальные и экономические структуры. Он призвал как можно скорее искать пути к мирному урегулированию и достичь равновесия между военными, экономическими и дипломатическими методами воздействия.

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