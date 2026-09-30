Премьер-министр Болгарии Румен Радев на саммите Euronews по обороне и космосу заявил, что Евросоюз должен наладить диалог с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине и предотвратить ядерную эскалацию. По его словам, есть пределы того, чего можно достичь за счет поставок оружия.

Радев отметил, что окончательное мирное урегулирование будет достигнуто дипломатическим путем. Он призвал больше прислушиваться друг к другу и налаживать каналы коммуникации. Конкретных предложений по формату диалога он не привел.

Премьер Болгарии также призвал европейских лидеров задуматься о последствиях эскалации конфликта с Москвой. Он заявил, что никто не поднимает вопрос о ядерной угрозе. По его словам, всегда нужно учитывать наихудший сценарий.

Радев задался вопросами, готова ли Европа к такому сценарию и обсуждает ли кто-нибудь оценку рисков. Он предупредил, что Запад пытается одержать военную победу над крупнейшей ядерной державой мира.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что власти стран Европы пытаются под предлогом российской угрозы подтащить к границам России ядерное оружие. Она отмечала, что Россия продолжает соблюдать добровольный мораторий на ядерные испытания, введенный еще СССР в 1990 году.

Евросоюз неоднократно обсуждал возможность диалога с Россией. Ряд стран, включая Венгрию и Словакию, выступают за возобновление контактов. Франция и Германия занимают более осторожную позицию. Россия заявляет о готовности к переговорам, но на своих условиях. Конфликт на Украине остается неурегулированным. Ядерная риторика усилилась после размещения тактического оружия в Белоруссии.

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