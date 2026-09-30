Премьер Чехии предупредил Европу об угрозе упадка

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейские страны отстаивать конкурентоспособность. Об этом сообщает информационный портал Seznam Zprávy.

«Европейским странам необходимо отстаивать свою конкурентоспособность, иначе ощущение упадка может стать привычным», — отметил Андрей Бабиш.

Премьер отдельно упомянул выборы следующего года. Он считает, что результаты выборов кардинально изменят Европу. Для Чехии это имеет большое значение.

Глава правительства также затронул тему противоракетной обороны. Бабиш сказал, что пока не успел задать вопросы о проектах создания таких систем. Ранее он обозначил позицию в споре о военных бюджетах. Прага не планирует увеличивать оборонные расходы выше 2% ВВП. Бабиш выступил против дальнейшего повышения этой планки.

Отказ прокомментировал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Он заявил о заинтересованности Вашингтона в сильных европейских союзниках. Такие страны должны обеспечивать собственную безопасность. Уитакер заверил, что США не планируют сокращать присутствие в Европе. Он подчеркнул ведущую роль Вашингтона в оборонных расходах. Разногласия касаются доли нагрузки остальных участников альянса. Бабиш поднял вопрос о способности Европы удержать позиции.

Страны НАТО договорились выделять на оборону не менее 2% ВВП. Эту цель установили в 2014 году. США регулярно призывают союзников увеличивать военные бюджеты. Чехия исторически тратит на оборону меньше требуемого уровня.

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