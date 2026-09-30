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Политика 1354

Премьер Ирака подтвердил, что коалиция США уходит навсегда

Премьер Ирака подтвердил окончание миссии международной коалиции

Премьер Ирака подтвердил окончание миссии международной коалиции
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально объявил об окончании миссии международного альянса во главе с США на территории страны. По его словам, миссия коалиции завершилась победой, и начинается новый этап — этап суверенного Ирака.

Аз-Зейди подчеркнул, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. По его словам, это знаменует переход к этапу, на котором Багдад сам будет отвечать за безопасность и стабильность страны.

При этом премьер отметил, что сотрудничество с членами коалиции продолжится. В том числе в сфере обмена технологиями ради обеспечения безопасности внутри республики. Конкретных форматов и сроков такого сотрудничества он не назвал.

Заявление прозвучало в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета страны. Слова аз-Зейди приводит агентство INA. Не уточняется, когда именно последние подразделения коалиции покинут Ирак.

Международная коалиция под американским командованием работала в Ираке с 2014-го. Ее создавали для противодействия «Исламскому государству». В объединение входили несколько десятков государств. Ключевыми задачами были авиаудары, подготовка иракских военных и разведка. В 2024-м стороны условились о поэтапном сворачивании присутствия. При этом военные базы США на иракской территории сохранялись.

Багдад не раз ставил вопрос о пересмотре условий пребывания иностранных войск. В 2025-м парламент Ирака принимал резолюции о выводе сил. Вашингтон и Багдад вели переговоры о том, как будет выглядеть сотрудничество в дальнейшем. Часть иракских политиков требовала полного ухода коалиции. Другие ратовали за сохранение ограниченного контингента для обучения армии. 

Спорный статус: кабинет министров Ирака одобрил закон об ополчении.

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