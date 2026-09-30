Премьер Ирака подтвердил, что коалиция США уходит навсегда

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди официально объявил об окончании миссии международного альянса во главе с США на территории страны. По его словам, миссия коалиции завершилась победой, и начинается новый этап — этап суверенного Ирака.

Аз-Зейди подчеркнул, что вывод сил коалиции не означает окончания борьбы с терроризмом. По его словам, это знаменует переход к этапу, на котором Багдад сам будет отвечать за безопасность и стабильность страны.

При этом премьер отметил, что сотрудничество с членами коалиции продолжится. В том числе в сфере обмена технологиями ради обеспечения безопасности внутри республики. Конкретных форматов и сроков такого сотрудничества он не назвал.

Заявление прозвучало в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню суверенитета страны. Слова аз-Зейди приводит агентство INA. Не уточняется, когда именно последние подразделения коалиции покинут Ирак.

Международная коалиция под американским командованием работала в Ираке с 2014-го. Ее создавали для противодействия «Исламскому государству». В объединение входили несколько десятков государств. Ключевыми задачами были авиаудары, подготовка иракских военных и разведка. В 2024-м стороны условились о поэтапном сворачивании присутствия. При этом военные базы США на иракской территории сохранялись.

Багдад не раз ставил вопрос о пересмотре условий пребывания иностранных войск. В 2025-м парламент Ирака принимал резолюции о выводе сил. Вашингтон и Багдад вели переговоры о том, как будет выглядеть сотрудничество в дальнейшем. Часть иракских политиков требовала полного ухода коалиции. Другие ратовали за сохранение ограниченного контингента для обучения армии.

Спорный статус: кабинет министров Ирака одобрил закон об ополчении.

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