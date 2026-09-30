Премьер Молдавии дал необычную характеристику Азербайджану

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил, что ради дешёвого газа готов вести переговоры даже с Азербайджаном, Катаром и Туркменистаном — странами, которые он назвал «сложными» с точки зрения демократии. Об этом он сказал на заседании правительства, трансляция которого велась на странице кабинета министров в YouTube.

Тофан подчеркнул важность заключения долгосрочного контракта на газ на фоне стремительного роста его стоимости. По его словам, не стоит питать иллюзий относительно того, где находится этот газ: раз его нет в Швеции и других «либеральных демократиях», придётся ездить по более сложным странам, открывать двери и искать выходы на людей. Премьер отметил, что видел критику в свой адрес, но повторил: Молдавия пойдёт туда, где есть газ — в Катар, Азербайджан, Туркменистан и все страны, где «сложно».

Напомним, с августа тариф на газ в Молдавии вырос более чем на 80% — до 26 леев (около 1,3 евро) за кубометр, что спровоцировало акции протеста с требованием досрочных выборов.

Крупнейшая оппозиционная Соцпартия жёстко критикует политику конфронтации с Россией, которая ранее была главным поставщиком газа в республику. До конфликта тариф составлял 4,6 лея (около 0,2 евро). При этом Тофан заявил, что Молдавия не пойдёт на переговоры с Россией по газу.

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