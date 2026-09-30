Президент Путин поздравил новоизбранных глав регионов

Владимир Путин поздравил новоизбранных глав регионов с победой на выборах

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с руководителями регионов, одержавшими победу на прошедших выборах. В ходе общения глава государства поздравил их с избранием на высокие должности.

Президент сказал: “Хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов федерации”.

Обращаясь к новоизбранным главам субъектов федерации, Путин пожелал им успехов в предстоящей работе. Президент также обратил внимание на то, что выборы руководителей регионов прошли в конкурентной борьбе — за голоса избирателей боролись представители различных политических партий.

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