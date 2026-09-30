Пушилин рассказал об атаках ВСУ на избиркомы

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ходе подготовки к выборам депутатов Госдумы украинская сторона атаковала 16 участковых избирательных комиссий на территории республики. Заявление было сделано в ходе прямого эфира на странице главы республики в соцсети.

По его словам, голосование проходило в условиях повышенных рисков безопасности, а киевский режим предпринимал попытки сорвать выборы.

Большинство атак пришлось на подготовительный период.

Пушилин также отметил, что ВСУ неоднократно пытались вывести из строя энергосистему ДНР в дни голосования, однако энергетики оперативно восстанавливали подачу электричества.

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