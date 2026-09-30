Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что следующий канцлер Германии, который придет на смену Фридриху Мерцу, не сможет долго удержаться у власти. По мнению политика, проблема кроется не в конкретных личностях, а в несостоятельности курса правящих элит.

Пушков отметил, что быстрая смена руководителей становится неизбежным следствием глубокого социального кризиса и общей нестабильности в европейских обществах. Сенатор выделил три ключевых вызова, с которыми традиционные партии оказались неспособны справиться.

Первым фактором дестабилизации стал разрыв экономических и энергетических связей с Россией. Ситуация резко обострилась на фоне войны США против Ирана, перекрытия Ормузского пролива и исчезновения саудовской нефти с мировых рынков. Это привело к дальнейшему росту и без того высоких затрат европейцев на импортные энергоносители.

Вторым вызовом Пушков назвал бесконтрольную миграцию. Она, по его словам, ведет к росту преступности, терактов и этнической напряженности, а также истощает бюджет и снижает качество жизни коренного населения.

Третьим фактором сенатор обозначил украинский кризис. Он требует огромных расходов и подрывает финансовые возможности стран ЕС. Кроме того, политика либеральных элит разрушает ощущение безопасности, к которому привыкли жители Европы после окончания холодной войны.

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