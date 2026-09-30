Путин обратится с речью к депутатам Госдумы девятого созыва

Президент Российской Федерации Владимир Путин в течение дня выступит с обращением на первом заседании Государственной думы девятого созыва. Об этом представителям прессы сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер сегодня выступит на первом заседании Государственной думы Федерального собрания девятого созыва.

Напомним, что выборы депутатов нижней палаты парламента нового созыва прошли в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Впервые в голосовании приняли участие жители регионов Донбасса и Новороссии.

По итогам думских выборов партия «Единая Россия» получила 349 мандатов. КПРФ досталось 37 мест. У ЛДПР — 23, «Новых людей» — 19, «Справедливой России» — 17. Еще один мандат получила партия «Родина». Кроме того, депутатские мандаты получили четыре самовыдвиженца.

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