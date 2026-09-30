Путин поздравил с Днем воссоединения исторических регионов с РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседании Государственной думы, обратился к россиянам с поздравлением по случаю Дня воссоединения исторических регионов с Россией. Глава государства напомнил, что четыре года назад Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области стали полноправными субъектами Российской Федерации.

По словам президента, первое заседание Госдумы девятого созыва проходит в особенный день. Он подчеркнул, что ровно четыре года назад эти регионы вернулись в состав большой России, обретя статус полноправных субъектов страны.

Владимир Путин выразил радость в связи с возможностью поздравить депутатов и всех граждан России с этим знаменательным событием, отметив символичность совпадения даты воссоединения с началом работы нового состава нижней палаты парламента.

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