Путин сообщил, как Россия будет содействовать Абхазии

Путин: Россия будет содействовать Абхазии в решении задач госстроительства

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что Москва не намерена сворачивать поддержку Абхазии и продолжит содействовать решению ключевых задач, связанных с построением государственных институтов и социально-экономическим развитием республики.

В среду, 30 сентября, глава российского государства направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии. Поводом для обращения стало празднование Дня победы и независимости, который отмечается в республике.

Текст послания был опубликован на официальном сайте Кремля. В нем, в частности, подчеркивается, что Россия и впредь будет активно помогать абхазским партнерам в решении насущных вопросов государственного строительства и социально-экономического развития.

Российский лидер в очередной раз подтвердил стратегический характер отношений между двумя странами и обозначил приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

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