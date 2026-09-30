Путин указал, в чем заключается миссия депутатов

Путин заявил, что миссия депутатов заключается в постоянной работе с гражданами

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на первом заседании Государственной думы девятого созыва, обозначил ключевую задачу парламентариев. По его словам, работа депутата не сводится исключительно к законотворческой деятельности — не менее важна постоянная связь с гражданами и помощь избирателям.

Обращаясь к депутатам, глава государства подчеркнул, что их миссия заключается не только в принятии законов. Каждый народный избранник обязан поддерживать непрерывный контакт с теми, кто его выбрал, понимать, чем живет страна на местах, знать нужды людей и оперативно на них реагировать.

Кроме того, Путин отметил необходимость добиваться справедливого решения волнующих граждан вопросов. Именно такой подход, по мнению президента, позволяет депутатам быть настоящими народными представителями, а не просто участниками законодательного процесса.

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