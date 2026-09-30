Путин высказался о праведной борьбе русских людей

Путин: День воссоединения стал воплощением праведной борьбы русских людей

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Государственной думы, заявил, что День воссоединения исторических регионов с Россией стал воплощением праведной борьбы русских людей за свободу и справедливость.

По его словам, этот праздник отражает неудержимое стремление народа к восстановлению исторического единства.

Глава государства подчеркнул, что борьба охватывает жителей всей страны, включая Донбасс и Новороссию. Именно это стремление, по мнению Путина, и стало основой для появления самой даты.

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