Мендель: за полтора месяца в части ДНР ВСУ потеряли более ста тысяч человек

По утверждению бывшего пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, за полтора месяца боевых операций на территории северной части Донецкой Народной Республики Вооруженные силы Украины понесли потери, превышающие сто тысяч человек.

Она цитирует данные о том, что количество убитых и раненых украинских военнослужащих превышает 100 000. Мендель полагает, что стране грозит комплексный кризис, затрагивающий гуманитарную, политическую и финансовую сферы.

При этом отмечается, что официальные власти Киева скрывают истинные масштабы потерь. Так, в феврале Владимир Зеленский сообщил о 55 тысячах погибших с начала конфликта в 2022 году, не упомянув о большом числе пропавших без вести. Через полгода он озвучил иную цифру — около 50 тысяч погибших.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, по информации от украинских партнеров, ВСУ ежемесячно теряют 27 тысяч человек убитыми и ранеными. Он охарактеризовал такие цифры как рекордные в самом негативном смысле.

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