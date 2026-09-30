Директор Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Петер Рисинк на брифинге в парламенте королевства заявил, что спецслужба не видит намерений России реализовать сценарий вооруженного конфликта с НАТО. По его словам, сценарий военной эскалации оценивается как наименее вероятный и наиболее опасный.

Рисинк уточнил, что речь идет о сценарии ограниченного вооруженного конфликта России и НАТО. По его словам, нидерландские спецслужбы не видят намерений у России пойти на это. Конкретных данных, на которых основан вывод, он не привел.

Несмотря на эти предостережения, власти Нидерландов продолжают кампанию наращивания военного потенциала. Согласно проекту бюджета, представленному 15 сентября, в 2027 году на нужды обороны планируется выделить €28,9 млрд.

К 2030 году Минобороны рассчитывает довести численность своего персонала до более чем 100 тыс. человек. В это число входят военнослужащие, резервисты и гражданские сотрудники. Ведомство объясняет необходимость наращивания военного потенциала якобы угрозами со стороны России.

В Москве неоднократно отвергали утверждения о планах России напасть на страны НАТО. Президент РФ Владимир Путин называл подобные заявления западных политиков попыткой запугать собственное население. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что альянс идет по пути оголтелой милитаризации.

НАТО неоднократно заявляла о необходимости увеличения оборонных расходов. На саммите в Гааге в 2025 году было решено довести их до 5% ВВП к 2034 году. Россия называет это милитаризацией. Ряд европейских спецслужб высказывал оценки, схожие с выводами Нидерландов.

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