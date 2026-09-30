Ребрендинг века: BSW избавляется от имени основательницы

Партия BSW с 1 октября убирает имя Сары Вагенкнехт из названия

Агентство DPA сообщило, что германская партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» с 1 октября официально меняет название и отказывается от упоминания имени своей основательницы. Прежняя аббревиатура BSW при этом будет сохранена.

Новым официальным наименованием партии станет «Союз социальной справедливости и экономического благоразумия». Соответствующее решение было принято на партийном съезде еще в декабре 2025 года. Его реализацию отложили из-за необходимости сохранения узнаваемости бренда в ходе избирательных кампаний в ландтаги.

В руководстве партии сравнили ребрендинг с известным рекламным слоганом: «Raider теперь называется Twix. В остальном — никаких изменений». Генеральный секретарь BSW Оливер Рунерт подчеркнул, что присутствие имени основательницы в названии изначально планировалось как временная мера. По его словам, аббревиатура BSW уже прочно закрепилась.

В ходе обсуждения ребрендинга рассматривались сотни вариантов. Однако делегаты съезда предпочли утвердить новую развернутую расшифровку уже существующего сокращения. Конкретные альтернативы не раскрываются.

Партия BSW была официально зарегистрирована 8 января 2024 года. Ее костяк составили бывшие члены Левой партии во главе с Сарой Вагенкнехт. Причиной раскола стал затяжной внутренний кризис в Левой партии. По состоянию на 2026 год численность BSW составляет около 12,5 тыс. членов по всей Германии.

Сара Вагенкнехт — немецкий политик, бывший член Левой партии. Она известна критикой политики НАТО и поставок оружия Украине. В 2024 году она основала партию BSW. Партия выступает против антироссийских санкций и призывает к диалогу с Москвой. На выборах в Европарламент в 2024 году BSW получила несколько мандатов. Вагенкнехт остается лидером партии.

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