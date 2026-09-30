Рекордный перехват: в Индии изъяли партию наркотиков на триста миллионов

Силы береговой охраны и антинаркотические службы Индии провели масштабную спецоперацию в Аравийском море, задержав традиционное иранское рыболовное судно типа доу. На борту корабля силовики обнаружили крупную партию синтетических веществ и опиатов стоимостью свыше 300 миллионов долларов.

В ходе досмотра трюмов оперативники изъяли сотни герметичных упаковок с запрещенным грузом, замаскированным под промышленное рыболовное снаряжение. Вся команда судна задержана без сопротивления и доставлена в военный порт для проведения следственных действий.

По предварительным данным индийских спецслужб, контрабандный канал использовался международными картелями для транзита запрещенных веществ в страны Южной Азии. Правоохранительные органы продолжают проверку судовых документов и маршрута следования перехваченного судна.

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