Решение о депортации: американский суд разрешил выслать лидера мечети

Американский иммиграционный судья вынес окончательное постановление о депортации руководителя крупной исламской общины города Милуоки Салаха Сарсура. Судебная инстанция признала законными доводы обвинения, посчитав пребывание религиозного деятеля в стране угрозой внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

Процесс против лидера мусульманской общины тянулся несколько месяцев после его задержания сотрудниками федеральных служб в штате Висконсин. Правозащитники и представители диаспоры выражают серьезную обеспокоенность формулировкой вердикта, опасаясь создания опасного прецедента для высылки активистов без прямого уголовного обвинения.

Сторона защиты намерена обжаловать постановление в апелляционном порядке, указывая на нарушение конституционных прав на свободу вероисповедания и слова. В случае отклонения апелляции мужчине грозит немедленная принудительная отправка на Западный берег реки Иордан.

Драка в небе: 180 пассажиров FlyDubai на волосок от гибели