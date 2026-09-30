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Политика 1124

Решение о депортации: американский суд разрешил выслать лидера мечети

Судья признал главу исламской общины Милуоки угрозой внешней политике

Судья признал главу исламской общины Милуоки угрозой внешней политике
Сгенерировано нейросетью ChatGPT, Смирнов Александр

Американский иммиграционный судья вынес окончательное постановление о депортации руководителя крупной исламской общины города Милуоки Салаха Сарсура. Судебная инстанция признала законными доводы обвинения, посчитав пребывание религиозного деятеля в стране угрозой внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов.

Процесс против лидера мусульманской общины тянулся несколько месяцев после его задержания сотрудниками федеральных служб в штате Висконсин. Правозащитники и представители диаспоры выражают серьезную обеспокоенность формулировкой вердикта, опасаясь создания опасного прецедента для высылки активистов без прямого уголовного обвинения.

Сторона защиты намерена обжаловать постановление в апелляционном порядке, указывая на нарушение конституционных прав на свободу вероисповедания и слова. В случае отклонения апелляции мужчине грозит немедленная принудительная отправка на Западный берег реки Иордан.

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