Reuters: Аракчи получил ответ США на план по Ормузу

Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что глава иранского МИД Аббас Аракчи получил от посредников из Катара ответ США на предложенный Ираном семидневный план открытия Ормузского пролива. Он обсудит его в Тегеране в среду.

Аракчи во вторник вечером встретился в Дохе с катарскими посредниками и получил ответ США на предложение Ирана. По словам источника, основные разногласия касаются последовательности шагов в рамках предложенного плана. Детали этих разногласий не раскрываются.

До этого Аракчи заявил, что Тегеран передал американской стороне семидневный план открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение.

При этом глава МИД Ирана в ночь на 27 сентября отметил, что Иран ждет от посредников окончательного ответа, несмотря на заявление Трампа. Конкретных сроков он тогда не назвал.

Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

Ормузский пролив — узкая акватория, связывающая Персидский залив с Оманским. По этому маршруту транспортируется весомая доля глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа. В рамках санкционного курса Соединённые Штаты установили морскую блокаду портов Ирана: американская сторона задерживает танкеры с иранской нефтью и закрывает доступ судам в порты Исламской Республики. В ответ Тегеран не раз заявлял о готовности полностью закрыть пролив для судоходства.

Катар исторически берёт на себя роль медиатора между иранской и американской сторонами. В 2025 году при посредничестве Дохи удалось провести обмен удерживаемыми лицами. Ещё одной площадкой для контактных встреч стала территория Омана. Прямой диалог Вашингтона и Тегерана не возобновлялся с 2018 года — после того, как американская администрация вышла из ядерного соглашения. Ограничительные меры США против Ирана охватывают нефтегазовую отрасль, банковский сектор и гражданскую авиацию.

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