Рейтинг Трампа рухнул: 61% граждан США не одобряют его действия

Более половины жителей США выступают за переход контроля над Палатой представителей к Демократической партии. Такие данные содержатся в результатах свежего опроса, проведенного Квиннипэкским университетом. Респонденты выразили желание изменить текущий баланс сил в Конгрессе накануне важных выборов.

За демократов готовы проголосовать 51% участников исследования. Предпочтение республиканцам отдают 39% опрошенных. Эти цифры демонстрируют рост симпатий к левой партии по сравнению с началом месяца. В первой половине сентября разрыв был меньше: демократов поддерживали 49%, а республиканцев — 38%.

Параллельно фиксируется низкий уровень одобрения деятельности главы государства. Действия президента Дональда Трампа не находят поддержки у 61% граждан. Лишь 34% респондентов высказались в пользу текущей политики Белого дома.

Исследование охватывало период с 24 по 27 сентября. В нем приняли участие 1032 зарегистрированных избирателя. Статистическая погрешность составляет около 3,8 процентного пункта.

Промежуточные выборы в Конгресс назначены на 3 ноября. Гражданам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 33 из 100 сенаторов. На данный момент обе палаты федерального законодательного органа контролируются Республиканской партией.

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