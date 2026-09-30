Российские войска нанесли массированный удар по объектам в Киеве и порту Измаил

Минобороны России сообщило о ночном массированном ударе по целям на территории Украины. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Удару подверглись объекты в Киеве, Киевской области и порту Измаил.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающие военное производство, а также инфраструктура порта Измаил», — заявили в ведомстве.

Российская армия использует высокоточное оружие и дроны для поражения военной инфраструктуры. Порт Измаил служит важным логистическим узлом на реке Дунай. Через этот порт часто идет экспорт грузов. Энергетические объекты в Киевской области снабжают электричеством оборонные предприятия.

Порт Измаил находится в Одесской области на берегу Дуная. Этот порт играет ключевую роль в логистике и экспорте украинской продукции. Ранее российские войска неоднократно атаковали портовую и энергетическую инфраструктуру в этом регионе для нарушения логистических цепочек противника.

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