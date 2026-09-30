Руководство НАТО подтвердило дефицит ракет ПВО у Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны и столкнется с еще большим дефицитом в зимний период. В связи с этим он призвал европейские страны передать Киеву оставшиеся у них запасы. Соответствующее заявление Рютте сделал на форуме Euronews в Брюсселе.

Ранее в среду премьер-министр Болгарии Румен Радев признал, что европейские государства больше не в состоянии поставлять Украине необходимое количество средств ПВО, поскольку их запасы в этом отношении исчерпаны.

По словам Рютте, украинским вооруженным силам не хватает ракет-перехватчиков, и в ближайшие недели и месяцы, а также на предстоящую зиму им просто необходимо больше таких боеприпасов. Генсек альянса обратился с призывом ко всем, кто еще может что-то передать Украине, сделать это. При этом он отметил, что строительство новых производственных мощностей, в том числе совместных предприятий по выпуску перехватчиков PAC-2 в Германии, не поможет Украине в краткосрочной перспективе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признавал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за дефицита ракет ПВО. Глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, в свою очередь, заявлял, что ситуация с системами ПВО на Украине стала наихудшей за все время конфликта. Депутат Верховной рады Анна Скороход 12 августа сообщила, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет.

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