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Политика 1112

Румыния не смогла утвердить новое правительство

В Румынии провалилась третья попытка сформировать правительство

В Румынии провалилась третья попытка сформировать правительство
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Парламент Румынии отказал в доверии правительству, которое пытался сформировать европарламентарий от Национал-либеральной партии Зигфрид Мурешан. Об этом сообщает пресс-служба парламента. 

За программу и состав кабинета проголосовали лишь 182 парламентария, тогда как для утверждения нового правительства требовалось 233 голоса (50%+1). Заседание транслировалось центральными телеканалами.

Политический кризис в Румынии продолжается уже почти пять месяцев. 20 апреля входившая в правящую коалицию Социал-демократическая партия решила отказать в политической поддержке премьеру Илие Боложану (Национал-либеральная партия) и отозвать своих министров из кабинета. 

5 мая правительству был вынесен вотум недоверия. С тех пор страной управляет временный кабинет с ограниченными полномочиями. Провал правительства Мурешана стал уже третьей неудачной попыткой сформировать в Румынии полноправный кабинет.

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