Рютте заявил о чрезмерной зависимости Европы от США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на форуме Euronews в Брюсселе заявил, что Европа находится в чрезмерной зависимости от США в вопросах собственной обороны. По его словам, такая ситуация не может сохраняться.

Рютте отметил, что Европа находится в полной, чрезмерной зависимости от страны, расположенной далеко, с населением 340 млн человек, в вопросе защиты. Он назвал это неустойчивым. Конкретных сроков изменения ситуации он не назвал.

По словам генсека НАТО, прежняя модель альянса, при которой США несли чрезмерную ответственность за оборону порядка 600 млн европейцев, не может сохраняться. Он не уточнил, какие именно механизмы должны прийти на смену этой модели.

Рютте при этом заявил, что увеличение европейских расходов на оборону не означает ухода США из Европы. По его словам, Вашингтон продолжит участвовать в обеспечении европейской безопасности. Это будет происходить не только посредством ядерного сдерживания, но и обычными вооруженными силами.

Марк Рютте возглавил НАТО в 2024 году. До этого он занимал пост премьер-министра Нидерландов. С первых месяцев работы он выступал за увеличение оборонных расходов стран альянса и продолжение поддержки Украины. Рютте координировал создание миссии НАТО по помощи Киеву. Он также участвовал в переговорах с США о формате дальнейшей поддержки.

США остаются ключевым участником НАТО. Их военный бюджет превышает совокупные расходы всех европейских стран альянса. Вашингтон размещает войска и вооружения в Европе. Ряд европейских стран увеличил оборонные расходы после 2022 года. Однако зависимость от США сохраняется. НАТО обсуждает пересмотр модели ответственности за безопасность континента.

Назван срок решения по базам США в Европе.

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