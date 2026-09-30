«Самоинсценированный фарс»: Пхеньян отверг обвинения Сеула во взрыве мины

Южная Корея потребовала от Северной Кореи извинений в связи со взрывом наземной мины, в результате которого пострадали три солдата. Сеул утверждает, что они получили ранения от северокорейских мин на южной стороне границы. КНДР отрицает причастность к произошедшим взрывам.

Кан Хён У, директор оперативного управления Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, потребовал от Пхеньяна извинений и «ответственных мер» в связи со взрывом, произошедшим 21 сентября во время поисковой операции к югу от границы. Он также призвал к немедленному прекращению минирования и укрепления границы Северной Кореей, что, по его словам, нарушает перемирие и дух межкорейских соглашений. По его словам, Северная Корея будет нести «всю ответственность» за любые будущие события.

По имеющимся данным, взрывы произошли примерно в 10 метрах к югу от военной демаркационной линии на западном фронте. Два взрыва прогремели с интервалом около минуты, ранив командира батальона и инженера. Третий офицер, находившийся на месте, получил лёгкие ранения.

Командование ООН под руководством США в среду, 30 сентября, заявило, что совместное расследование с южнокорейскими военными обнаружило боевую северокорейскую противопехотную мину на южной стороне военной демаркационной линии. По данным командования, произошло нарушение перемирия, и вопрос решается через «установленные механизмы». Ранее военные Южной Кореи сообщили, что, согласно предварительным выводам, взрывы «с высокой вероятностью» были вызваны северокорейскими минами.

Северная Корея отрицает причастность. В заявлении, распространённом государственными СМИ в среду, Ким Ё Чжон, сестра лидера Ким Чен Ына, назвала инцидент «очевидным самоинсценированным фарсом». «Наши солдаты ни разу не пересекали границу», — сказала она, предупредив, что если южнокорейские войска откроют прямой огонь по северокорейским солдатам, пограничные подразделения предпримут «немедленные и беспощадные ответные меры».

Взрыв мины — не единственная дипломатическая трудность, с которой за последнее время сталкивается президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. В понедельник, 28 сентября, Сеул потребовал извинений от Украины после того, как Зеленский раскрыл передачу двух северокорейских военнопленных в Южную Корею. Сеул заявил, что стороны договорились сохранить передачу в тайне, ссылаясь на безопасность этих людей, а также дипломатические соображения. Некоторые критики заявили, что секретность была связана с нежеланием злить Пхеньян.