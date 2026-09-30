Самоконтроль алгоритмов: в США утвердили добровольные стандарты для ИИ

Белый дом согласовал меры безопасности для дата-центров и нейросетей

Американская администрация представила новый рамочный регламент добровольных стандартов безопасности для индустрии искусственного интеллекта. Документ направлен на предупреждение рисков утечки закрытых данных и снижение пиковых нагрузок на энергосети от строящихся дата-центров.

Пакет правил предусматривает регулярные независимые стресс-тесты передовых генеративных моделей и расширенный экологический надзор за вычислительными узлами. Крупнейшие технологические разработчики поддержали формат мягкого саморегулирования, избежав введения жестких законодательных квот.

Эксперты отмечают, что компромиссное соглашение призвано сбалансировать темпы инноваций с растущими опасениями дефицита электроэнергии в регионах. Правительственные комиссии продолжат мониторинг выполнения подписанных компаниями обязательств.

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