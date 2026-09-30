Сербия назначила нового посла в Российской Федерации

Президент Сербии Александр Вучич назначил Драгана Владисавлевича новым чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном вестнике страны.

Указ датирован 25 сентября 2026 года. Документ вступает в силу на следующий день после публикации.

«Драган Владисавлевич сменит на этом посту Момчило Бабича», — отмечается в тексте указа. Момчило Бабич покинул эту должность ранее в текущем месяце.

Драган Владисавлевич родился в 1962 году. Он имеет военный и дипломатический опыт. По образованию он является военным летчиком. Он дослужился до звания бригадного генерала. В структурах Министерства обороны Сербии он прошел путь от пилота и военного атташе в Турции до директора Военно-разведывательного агентства. Эту должность он занимал с 2012 по 2014 год. До назначения в Россию он возглавлял сербскую дипмиссию в Азербайджане. Он работал там с мая 2021 года. С 2015 по 2021 год Владисавлевич руководил правительственным ведомством. Оно отвечало за переговорный процесс с временными институтами в Приштине. Дипломат владеет английским языком. Он также использует русский и знает турецкий язык.

Республика Сербия и Российская Федерация поддерживают дипломатические отношения. Посол является официальным представителем главы государства в другой стране. В его задачи входит защита интересов Сербии и развитие двустороннего сотрудничества. Военно-разведывательное агентство является органом военной разведки Сербии. Оно занимается сбором и анализом информации в интересах национальной безопасности.

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