Североморцы захватили плацдарм в Арктике, высадив десант на берег

Отряд кораблей Северного флота провел тактическое учение по высадке морского десанта в акватории Карского моря. Мероприятие прошло на архипелаге Седова, где военнослужащие отрабатывали действия на необорудованном побережье. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

Согласно легенде учений, экипажам необходимо было нейтрализовать вооруженную группу условного противника, закрепившуюся на острове. Ключевым этапом операции стала доставка штурмовой группы с борта патрульного корабля «Иван Папанин». Для переброски личного состава использовался палубный вертолет Ка-29.

На берег были высажены бойцы отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, а также специалисты для корректировки огня корабельной артиллерии. Поддержку десантников обеспечил расчет артиллерийского комплекса патрульного корабля, который провел огневую подготовку района высадки.

Разведка местности велась с применением роботизированных комплексов. После формирования боевого порядка морские пехотинцы совершили марш на технике в заданный район. Саперы выполнили задачи по противоминной разведке, обнаружив и уничтожив фугасы и мины на пути продвижения группы.

В Минобороны подчеркнули, что все поставленные перед североморцами задачи были выполнены успешно. Учение стало частью задач дальнего похода отряда кораблей в Северном Ледовитом океане.

Ранее мы писали: Минобороны США заключило с Boeing соглашение на разработку истребителей F/A-XX

Читайте также: В Европе арестовали активы на €7 млн за поставку 59 авто в РФ

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.