Штурм мечети Аль-Акса: сотни поселенцев зашли в комплекс в Иерусалиме

В Старом городе Иерусалима ограничили проход палестинцев к святыне

Около 500 израильских поселенцев зашли на территорию комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме под усиленной охраной сил безопасности. По данным местных источников, группы визитеров совершали религиозные обряды во внутренних дворах исламской святыни.

Для обеспечения прохода поселенцев полиция ввела строгие ограничения на передвижение в Старом городе Иерусалима. Силовики фактически заблокировали ключевые подходы к воротам Аль-Акса, существенно затруднив доступ местным мусульманским прихожанам.

Исламские и правозащитные организации расценили инцидент как очередную провокацию, нарушающую исторический статус-кво священных мест города. Власти автономии призвали международное сообщество усилить давление для защиты религиозных объектов.

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