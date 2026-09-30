Слушания на Капитолии: в Сенате США подняли тему незаконной трансплантации

В Сенате Соединенных Штатов прошли специальные слушания, посвященные проблеме принудительного изъятия органов у заключенных в Китае. Эксперты и авторы профильных расследований назвали официальное признание проблемы американскими сенаторами важным шагом в международной защите прав человека.

Участники слушаний представили законодателям свидетельские показания и аналитические отчеты о функционировании закрытой системы коммерческой трансплантологии. Сенаторы обсудили возможность введения адресных санкций в отношении зарубежных медицинских центров и должностных лиц, причастных к нарушениям.

Правозащитные организации призвали союзников США принять аналогичные законодательные акты для ограничения так называемого трансплантационного туризма. В Пекине ранее неоднократно отвергали подобные обвинения, называя их политически мотивированными.

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