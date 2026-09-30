Смена дислокации: Москва подтвердила переговоры о передаче комплексов С-400

Пресс-служба Кремля подтвердила факт ведения межгосударственных консультаций касательно возможной передачи российских зенитных ракетных систем, ранее поставленных Турции, в третью страну. Вопрос о будущем статусе оборонного контракта находится на стадии межправительственного согласования.

Поводом для поиска компромиссного решения стали многолетние разногласия между Анкарой и союзниками по Североатлантическому альянсу, блокировавшими участие турецкой стороны в совместных авиационных программах из-за наличия российских комплексов. Любая реконфигурация сделки требует обязательного согласия и утверждения со стороны Москвы.

Российская сторона подчеркивает строгое соблюдение всех положений сертификатов конечного пользователя и режима нераспространения технологий. Параметры потенциальной передачи и круг возможных государств-получателей на текущем этапе дипломатических контактов не разглашаются.

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