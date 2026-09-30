Смерти в изоляторах: миграционную службу США подвергли жесткой критике

Череда инцидентов со стрельбой и гибелью задержанных вызвала скандал в США

Деятельность иммиграционной и таможенной службы Соединенных Штатов оказалась под пристальным вниманием правозащитников и надзорных органов из-за резкого роста смертности в центрах содержания мигрантов. Официальные данные зафиксировали десятки летальных исходов среди задержанных иностранцев, причиной которых стали неоказание своевременной медицинской помощи, обострения хронических болезней и инциденты с применением табельного оружия.

Ситуацию усугубляет серия недавних вооруженных инцидентов во время силовых рейдов, в ходе которых сотрудники правопорядка открывали огонь по подозреваемым. Профильные организации требуют от Министерства внутренней безопасности немедленного аудита условий содержания в распределительных центрах и прозрачного расследования каждого факта гибели.

Конгрессмены от оппозиции уже заявили о подготовке специальных слушаний по методам работы миграционных силовиков. В самом ведомстве настаивают, что действуют строго в рамках федеральных инструкций и закона при высоком уровне угрозы личной безопасности офицеров.

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