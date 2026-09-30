Согласованный план: США и Иран перешли к обсуждению Ормузского пролива

Предложенный план по открытию Ормузского пролива был официально принят сторонами и перешел в стадию практического обсуждения дипломатами. Консультации по деталям реализации соглашения, стартовавшие на полях Генассамблеи ООН при посредничестве Катара, вошли в активную фазу.

В рамках утвержденной дорожной карты разблокировка стратегической морской артерии увязана с режимом прекращения огня в регионе и поэтапным ослаблением санкционных барьеров. Через этот ключевой коридор проходит около 20 процентов мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа.

Американская администрация уже поддержала базовые условия инициативы и в настоящий момент ожидает окончательного ответа от властей в Тегеране. Международные наблюдатели рассчитывают, что согласование технических нюансов позволит восстановить безопасное гражданское судоходство в проливе в ближайшее время.

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