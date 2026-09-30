Сомнения в Белом доме: Трамп не уверен в сделке с Россией

Издание Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что президент США Дональд Трамп в частном порядке сомневается, что его российский коллега Владимир Путин согласится на энергетическое перемирие с Украиной до зимы. По данным издания, позиция Трампа контрастирует с более оптимистичной оценкой его команды.

В материале отмечается, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер вернулись из Москвы и Киева с впечатлением, что достижение энергетического перемирия возможно. Один из собеседников издания заявил, что Трамп не так уверен, как его команда.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп остается оптимистичным по достижению соглашения. Однако он не опроверг информацию о сомнениях по поводу энергетического перемирия. Конкретных сроков возможной договоренности не называется.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели публикацию Трампа об энергетическом перемирии. По его словам, Москва считает это очень хорошей инициативой. Песков отметил, что Россия продолжит диалог с представителями США в рамках этой инициативы.

Трамп и Путин не попали в такт: почему энергетическое перемирие с Украиной остается миражом.

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