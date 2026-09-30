Срыв перемирия: в секторе Газа погибла женщина в результате обстрела

Израильские удары по Газе привели к гибели жительницы и ранению людей

Несмотря на формально действующий режим прекращения огня, удары израильских сил по объектам в секторе Газа привели к гибели местной жительницы. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

Инцидент произошел в центральной части палестинского анклава, где артиллерийскому и воздушному воздействию подверглись жилые постройки. Медицинские службы сообщают, что среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Представители палестинской стороны назвали произошедшее грубейшим нарушением договоренностей о перемирии, достигнутых при посредничестве международных наблюдателей. Израильское военное командование заявило о проведении проверки обстоятельств открытия огня.

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