США потратили почти все деньги, выделенные на военную помощь Киеву

Вашингтонская администрация практически полностью использовала 400 миллионов долларов, ранее выделенных Конгрессом на военную помощь Украине. Об этом сенатор Крис Кунс (демократ от штата Делавэр) сообщил журналистам портала The Washington Sun.

По словам законодателя, представитель военного ведомства проинформировал его во вторник о том, что 99,8% этих средств уже закреплены за конкретными расходами.

Ранее администрация обязалась освоить выделенные на военную помощь Киеву средства до окончания текущего финансового года, который в США завершается 30 сентября.

Кунс раскритиковал Пентагон за то, что средства были использованы в последний момент, а Конгресс не был своевременно проинформирован.

«Тот факт, что они сделали это в последний день, многое говорит об их отношении», — считает сенатор.

По сведениям СМИ, в данный пакет военной помощи Киеву войдут вооружения на 200 миллионов долларов, запчасти для техники на 100 миллионов и услуги по перевозке оборудования ещё на 100 миллионов. Как сообщает агентство Reuters, в пакет не включат ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot, которые запрашивала украинская сторона.

Ряд американских законодателей ранее заявляли, что Пентагон задерживает передачу Украине упомянутой военной помощи, одобренной Конгрессом.

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