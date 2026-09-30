Стало известно, когда Лавров встретится с главой МИД Афганистана

Восьмое заседание московского формата консультаций по Афганистану пройдёт 5 октября в Москве. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В мероприятии примут участие спецпредставители и старшие должностные лица из Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и России. В качестве гостей приглашены делегации Белоруссии и Египта. С приветственным словом к участникам обратится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Афганскую делегацию возглавит министр иностранных дел страны Амир Хан Муттаки, который параллельно проведёт отдельную встречу с главой российского внешнеполитического ведомства.